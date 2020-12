El polémico comentario de Connie Ansaldi sobre la muerte de Diego Maradona

La Justicia continúa investigando para determinar si hubo negligencia por parte de los médicos tras la sorpresiva muerte de Diego Maradona. En este contexto, fue Connie Ansaldi quien lanzó un polémico comentario al respecto.

"Todos somos adultos acá. ¿No pensás que eso es muy infantil? Y esto lo digo porque hay mucha gente lamentablemente en la misma situación pasando lo mismo qeu le pasa a Maradona, y más allá de que el médico sea un pésimo médico, que eso yo no lo sé. No sé si Luque es un buen neurocirujano, no conozco a nadie que se atendiera con él y no sé si la psiquiatra es buena", comenzó la panelista invitada a Los ángeles de la mañana luego de que Ángel de Brito contara que algunos familiares del Diez decían que el entorno lo alcoholizaba.

Entonces, Ansaldi opinó: "Yo creo que el único culpable de la muerte de Maradona, que era una bomba de tiempo desde hace años, es Maradona. Era un hombre adulto, es mi opinión personal. Y por más que vos digas ‘lo emborrachaban’, tuvo millones de oportunidades y llega un momento que el cuerpo te revienta. El cuerpo no es eterno".

"Si tengo un familiar enfermo, una adicción a la droga o lo que sea, no lo dejo solo un minuto, no lo dejo solo y menos en manos de buitres, yo familiar no lo dejo. Ya vimos en donde vivía. Paciente cardiaco teniendo que subir escalera", reflexionó el conductor de LAM:

Rápidamente, la panelista lo interrumpió: "¿Pero quién le alquila la casa? Tercerizar las culpas de la vida que uno tiene, la vida que uno lleva y las consecuencias, es muy infantil", concluyó.