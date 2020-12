El inaudito motivo por el cual Patricio Giménez denuncia una dictadura

Patricio Giménez volvió a aparecer en las redes sociales más recargado que nunca. Lo primero que hizo fue acusar a Jorge Rial de haberlo censurado ya que dejó de figurar en Wikipedia y también, señaló que algo raro le sucede a su Instagram por lo cual debió crear una cuenta paralela.

"Soy un desaparecido digital en Wikipedia", escribió en sus historias el hermano de Susana. "¿Vos te das cuenta que cada cosa que hacés desbarrancás peor, quedás peor con la gente y quedás más expuesto de lo bol**** y sorete que sos?", expresó furioso contra el conductor de Intrusos.

"Hagamos un encuentro nosotros dos, vos que sos del barrio y yo no, juntémonos, charlemos las cosas como me dijiste vos. Te pido, televisalo, yo consigo dos sponsors", continuó. "Soy el primer desaparecido de la generación 2020", insistió.

"Poné Patricio Giménez en Wikipedia y vas a ver que no existo, fiel reflejo de la Argentina de la que elegí irme. Gracias por mostrarse como son. Me encanta porque son tan berretas, es lo que hacen. Adoctrinar, ponen el que existió y no existió. ¿Sabés que pasa? Lo maravilloso de esto es que me podés negar por todos lados, tipo dictadura, pero yo abro otro Instagram, lo replican y se viraliza. Van a saber quiénes son siempre", sostuvo.