Se destapó la olla: Karina habló de la interna del jurado del Cantando 2020

Un domingo más, Juana Viale encabezó la emblemática mesaza de su abuela y recibió a grandes invitados. La acompañaron en el almuerzo los actores Mike Amigorena, Diego Topa, Malena Guinzburg y la cantante Karina La Princesita, quien se desempeña como jurado en el reality de canto más popular de la pantalla chica argentina.

Curiosa, Juanita quiso saber sobre el vínculo que la intérprete de Corazón Mentirosa mantiene con sus colegas, en especial con Oscar Mediavilla con quien ha tenido varios cruces al aire. "¿Y vos, te llevas bien con Mediavilla, o hubo una rispidez ahí?", indagó la conductora.

"Yo siento que sí. O sea, yo me quedo con lo que pasa fuera de cámara, que es él chupándome las medias", disparó entre risas la cantante. "No, es como buena onda, puede que haya ciertas cosas, puede que sea un poco de egos también y todo, pero como yo fui ahí a aprender es como que me da lo mismo. Sí, es más para cámara, porque después está todo bien", explicó.

"Pero también uno tiene que aprender a jugar ese juego, a veces no tomarse las cosas a título personal ¿no?", agregó Juanita. "Sí, yo no separo, yo soy la misma del show y fuera de ahí. Pero yo la estoy pasando bien, lo quiero, lo respeto, aunque él a mí no", cerró la ex de El Polaco.