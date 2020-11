De no creer: Diego Leuco le dice "adiós" a Jorge Lanata

Después de siete años, Diego Leuco decidió marcharse de Lanata sin filtro, uno de los ciclos radiales líderes de la AM. ¿El motivo? No hay uno puntual, simplemente el periodista entendió que se cumplió un ciclo y quiere encarar nuevos proyectos. Su decisión se la comunicó a Jorge Lanata y a las autoridades de la emisora.

"El viernes hablé con Jorge y me entendió perfectamente. Luego de tantos años tengo ganas de hacer otra cosa, es un fin de ciclo. No hay ningún motivo especifico, es una etapa hermosa que termina y vendrán otras cosas", reveló el hijo de Alfredo Leuco en una entrevista con Teleshow.

"La radio está muy bien armada, así que no sé, si hay lugar me quedó en Mitre, sino buscaré otros rumbos. Yo estoy muy cómodo en la radio, pero para ser sincero no tengo ninguna propuesta concreta de ninguna radio", señaló.

Su repentina decisión sorprendió a sus compañeros ya que en la ausencia del conductor (este año fueron varias debido a sus complicaciones de salud) quien lo reemplazaba era él. Además, Leuco planea tomarse unas vacaciones en enero que, desde hace varios años no puede realizar por sus compromisos laborales.

El 31 de diciembre será su último programa al aire y se tomará un merecido descanso hasta febrero, donde reanudará sus obligaciones en la pantalla chica en Telenoche y Ya somos grandes.