Un ciclista chocó a Graciela Alfano y le provocó lesiones

Graciela Alfano se encontraba caminando por el barrio de Belgrano cuando un sujeto en bicicleta colisionó con ella y le provocó lesiones en el brazo derecho.

Cuando llegó la policía, el ciclista ya no se encontraba en el lugar y la ex vedette dio la descripción a los oficiales que lo están buscando. Por el momento no está claro si se trató de una agresión con la intención de robarle o un accidente.

Graciela Alfano fue víctima de un hecho de inseguridad el 31 de octubre cuando le sustrajeron el celular mientras caminaba por Palermo.

Según contó en aquella oportunidad: “Fue alrededor de las siete de la tarde. Y la verdad que fue todo tan sutil que no me di cuenta. Cometí el error de sacar el teléfono y se ve que me estaban observando cuando lo puse en el bolsillo. Así que aprovecharon mientras yo cruzaba la calle, cuando miré hacia un costado, para robármelo. Pero lo hicieron de una manera que no sentí ni siquiera que me tocaron”.

Cuando se dio cuenta de que no tenía su celular, comentó: “Mi di vuelta y vi en la acera de enfrente que ya no quedaba nadie. Pero yo había podido ver a las únicas dos personas que estaban en ese lugar y desaparecieron. Eran dos menores, de unos 15 años, que estaban ahí como vendedores callejeros”.