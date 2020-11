Cautivó a Camilo: Evaluna Montaner presentó su canción y enamoró a todos

View this post on Instagram

Les quise regalar un pedacito de mi pru00f3xima canciu00f3n. Esto fue lo que hicimos en los #kcamex2020! Esta canciu00f3n la escribimos u0040camilo u0040jpsaxe y yo. Siento que me representa tanto. Ya quiero que la escuchen toda! PRONTO PRONTO. Los amo mucho. ud83dudc9aud83dudc9aud83dudc9a