Con una diminuta bikini: la foto de la hija de Luis Miguel que deslumbró a todos

La influencer y modelo de 31 años, Michelle Salas, sigue deslumbrando a todos sus followers con sus posteos en las redes sociales. La hija del cantante Luis Miguel es dueña de una gran belleza.

Este pasado miércoles, Michelle compartió una fotografía posando en un lujoso hotel de la Ciudad de México. “Sun is out ☀️ Hace unos días estrenando la nueva terraza del @stregismexicocity Ya fueron?! Me encantó ☺️” fue el promocional texto que acompañó su pic.

“Hermosa 😍”,”❤️❤️❤️❤️ Guapísima!! 💙” y ”🔥 Preciosa y elegante como siempre🌹🌹🌹”fueron algunos de los mensajes que recibió Michelle Salas en su instantánea donde luce un elegante vestido.

Además, Salas compartió hace unas horas un corto video en sus historias de Instagram que se llevó todas las miradas de sus millones de seguidores.

Michelle Salas disfruta del sol en un lujoso hotel pic.twitter.com/wnELY8IlxY — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) November 5, 2020

En la mencionada pic se puede ver a la hija de Luis Miguel disfrutando del sol en otro lujoso hotel, el Eden Roc Cap Cana de Republica Dominicana.