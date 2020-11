Bellísima: Charlotte Caniggia cautivó a sus fanáticos frente al espejo

Charlotte Caniggia es una de las jóvenes mediáticas argentinas que mayor revuelo causa en las redes sociales cuando comparte nuevo contenido. Sus más de dos millones de seguidores en Instagram enloquecen cada vez que la morocha da señales de vida.

Desde que irrumpió en los medios supo sobresalir con sus extravagantes looks. Además, gracias a su honestidad brutal que la caracteriza se ganó rápidamente un lugar en el corazón de la gente.

Hoy participa en el Cantando 2020 y programa tras programa se la ve más cómoda y suelta a la hora de cantar. En su última performance se animó a cantar un tema éxito de Phill Collins: Against All Odds. Los jurados felicitaron a la mediática por su agradable color de voz.

Al salir a la pista no pudo evitar hablar del tema que ha conmocionado al país en los últimos días. "No hablé con mi papá, pero sé que está triste. Yo lo vi solo una vez a Maradona, cuando era muy chiquita; no lo conozco. Que en paz descanse. Les mando mis condolencias a su familia, en especial a sus dos hijas y a su exmujer", expresó al aire.

En las últimas horas compartió un pequeño clip frente al espejo que dejó a más de uno de sus fanáticos boquiabierto. Charlotte posó con un hermoso mono rojo y cautivó.