De no creer: el incidente de Juanita al intentar imitar a Maradona al aire

La muerte de Diego Maradona el pasado 25 de noviembre conmovió al mundo entero y como era de esperar, la mayoría de los programas de la televisión argentina se dedicaron a homenajear al astro del fútbol. La Noche de Mirtha no fue la excepción y en su última emisión emocionó a muchos de los televidentes.

Juana Viale, quien se encuentra desde hace tiempo a la cabeza del ciclo, ingresó al estudio al ritmo de 'La vida tombola' de Manu Chao. "Si yo fuera Maradona viviría como él, porque el mundo es una bola que se vive a flor de piel", se escuchaba de fondo en la pantalla de eltrece apenas la actriz salió al aire.

Al ritmo de la música, Juanita quiso realizar un típico movimiento futbolero pero no salió como esperaba y tuvo un contratiempo con su outfit. "Bueno, se me cae el micrófono, quedé en bolas, se me salió", señaló risueña.

Posteriormente, frente a la cámara, saludó a la familia de Maradona y le dedicó unas palabras antes de sentarse a la mesa. "Todos pensamos que este día no iba a llegar nunca, porque hablamos de Diego en presente, y el Diego se fue. Así que acá estamos, desde este lugar, brindándole un cariñoso y apretado abrazo a su familia, con todo mi respeto para ellos", afirmó al aire.

"Era el ídolo de todos. El mundo entero habló de él, le dedicaron los titulares de todos los diarios y acá, en esta mesa de hoy, vamos a hacerle un pequeño homenaje", indicó.