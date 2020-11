Últimos días para verlos: los contenidos que se despiden de Netflix

Netflix va renovando todos los meses su listado de series y películas. De la misma forma que agrega o estrena nuevos contenidos, también elimina algunos títulos de su enorme catálogo de opciones disponibles.

Durante el mes de diciembre, le tocará el turno a la Trilogía de El Señor de los Anillos. Desde el primero de diciembre: La Comunidad del Anillo (2001), Las Dos Torres (2002) y El Retorno del Rey (2003), ya no estarán disponibles.

Ese mismo día también dejará la plataforma En Busca de la Felicidad, Hancock, El Hombre Araña 3 y Entrevista con el Vampiro, películas que han generado sentimientos entre los cinéfilos.

Además, se suman a la lista otros títulos como Playing for time (1980), Rápida y Mortal (1995), Half Past Dead (2002), Cuando un extraño llama (2006), Freedom Writers (2007), Resident Evil 5: La Venganza (2012), Hot Pursuit (Dos locas en fuga– 2015), Portergeist (2015), Little Singham (2018), Lady Di: In her Own Words (2017), The Legend of 420 (2017) y Life in the Doghouse (2018).

Pretty Little Liars es propiedad de Disney y con la llegada de su propia plataforma (Disney+) no sorprende la noticia. Otras series que dejan de estar disponibles serán Mariposa de Barrio (2017) y Outside Man (2017).