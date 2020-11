Jorge Rial se refirió al negocio detrás de la foto del cuerpo de Diego Maradona

Uno de los hombres que trabajaban en la empresa funeraria contratada por la familia de Diego Maradona se tomó una foto junto al féretro abierto, provocando el repudio en los medios y en las redes. La imagen se viralizó rápidamente y causó mucha indignación.

En este contexto, según reveló Jorge Rial, hay un país que estaría interesado en adquirirlas y encendió la polémica. Según reveló el conductor de Intrusos, varios diarios ingleses estarían analizando comprarlas para tenerlas como parte del material de la muerte del astro del fútbol mundial.

Luego de la filtración de las fotos del cuerpo de Diego en la casa velatoria de Paternal, se supo que hay más fotos tomadas que fueron capturadas en el mismo momento que sufrió el paro cardiorrespiratorio que lo llevó a la muerte a sus 60 años.

Desde su panel de Intrusos, Rial confesó que varios periódicos ingleses tienen mucho interés por adquirirlas y que estarían negociando con los autores de las mismas. "Hay temor y, lamentablemente, ya empezaron a correr fotos desagradables y canallas sacadas por personal de la casa velatoria", destacó.

En esa misma línea añadió que la Justicia está preocupada. "No pudieron quedarse con todos los celulares de todos los que estaban en la casa y están preocupados". En ese sentido detalló que fueron dos en particular que no lograron capturar, cuyos dueños estarían involucrados en un acuerdo comercial con los ingleses para ponerlas a la venta. "Son fotos de Diego adentro de la casa". Finalmente, aclaró: "Entró mucha gente ahí, porque se confirmó que la ambulancia tardó media hora en llegar".