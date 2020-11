Eduardo Feinmann sepultó a Cristina Kirchner en nombre de Diego Maradona

Eduardo Feinmann se refirió a la muerte de Diego Maradona, al igual que la gran mayoría de las figuras de los medios de comunicación. Pero a pesar de la tristeza, no escapó a la polémica y compartió un fuerte mensaje contra Cristina Fernández de Kirchner vinculado a la triste noticia.

El conductor de A24 y Radio Rivadavia expresó su enojo por el mensaje que publicó la vicepresidenta de la Nación tras conocer la triste noticia del fallecimiento del ex futbolista campeón del mundo en México 1986.

"Mucha tristeza... Mucha. Se fue un grande. Hasta siempre Diego, te queremos mucho. Enorme abrazo a sus familiares y seres queridos", escribió la expresidenta en sus redes, junto con una foto de Diego alzando la Copa del Mundo.

Rápidamente, el abogado disparó: "CFK no se emocionó con Cromañón, ni con la Tragedia de Once, ni con las muertes en Tucumán mientras ella bailaba en Buenos Aires, ni con las inundaciones en La Plata. Nisman. No habló nunca del covid, ni Abigail, ¿y ahora se emociona con Diego?".

Recordemos que desde las 6 de la mañana el cuerpo de Maradona es velado en la Casa Rosada. Antes tuvieron la oportunidad de despedirlos sus seres queridos, pero desde temprano miles de personas se han convocado a la casa de gobierno para decirle adiós al ídolo popular. Entre los presentes se destacan integrantes del gabinete y el propio presidente Alberto Fernández.

A media mañana llegó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y también el ministro de Turismo Matías Lammens para brindarle sus condolencias a la familia de Maradona. El Presidente llegó a darle el pésame a la familia a las 10.50 en helicóptero acompañado por su pareja Fabiola Yáñez. Fuentes oficiales informaron que la vicepresidenta Cristina Kirchner no asistirá, mientras que si lo hará su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.