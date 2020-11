Entre lágrimas, Rocío Oliva confesó frente a cámaras: "Diego me quería..."

La muerte de Diego Maradona este miércoles generó conmoción a nivel nacional y mundial. La noticia estalló en las redes y el fallecimiento del ícono del fútbol ocupó las portadas de todos los medios. Durante esta jornada, muchas figuras de la escena pública se volcaron a expresar su dolor a través de mensajes o declaraciones en entrevistas.

Rocío Oliva se mostró desconsolada en Polémica en el bar, y rompió en llanto al hablar sobre su ex. La última vez que se vieron fue en marzo, pero ella sostiene que no le quedó nada pendiente por decirle. Así y todo, afirmó: "Necesito despedirme de él".

Visiblemente abatida, Oliva afirmó: "Vine por el respeto que te tengo a vos y a mis compañeros, acá me cuidan y no lo dudé. Me cuesta caer, de hecho no caigo".

Sobre el shock que sintió cuando se enteró de la trágica noticia de la muerte del Diez al salir del programa Flor de equipo, Rocío comentó: "Pero me fui a mi casa y hasta ahí no quería creer. Iba manejando y la gente se me paraba al lado y me gritaba fuerza. La gente ya sabía lo que había pasado".

Luego continuó: "Me siento muy triste. Diego fue un hombre muy importante. No sé si el más importante pero fue muy bueno conmigo, nos amamos mucho. Y siempre lo voy a recordar bien, como lo recordé en mi vida lo voy a recordar igual".

Sobre la relación de seis años que compartió con el ícono del fútbol, la panelista expresó: "Diego fue bueno conmigo, con mi familia. Con un corazón gigante, que tenía ganas de vivir. Tengo unos recuerdos hermosos en mi corazón. Diego me amó mucho a mí, muchísimo me amó. Y eso me llena el alma". Recordemos que tras varias idas y vueltas, Maradona y Oliva se separaron definitivamente a fines de 2018.

"Me voy a quedar con eso, que mucha gente sabe que Diego me amó a mí. Me quedo con un montón de cosas que me las quedo para mí. Diego me quería ver, me lo ha dicho mucha gente que estaba al lado de él, pero no podía", confesó Oliva.

Y agregó: "Yo insistí, pero ahora es tarde. Me cansé de decirlo, no tenía que estar en su casa, tenía que estar internado, con profesionales. Me duele, como a todos, porque era joven, bueno, y no se merecía irse a sí solo como dicen que estaba".

Por último, la ex del Diego confirmó que asistirá al velorio de este jueves en Casa Rosada: "Esté donde esté, es seguro. Necesito despedirme de él, no quiero dejarlo", remarcó.