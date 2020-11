Viviana Canosa sepultó a un "Intrusos" y reveló una charla íntima

Tras ser imputada por "ejercicio ilegal de la medicina", por mostrarse tomando dióxido de cloro en su programa, Viviana Canosa fue absuelta por la Justicia.

Ante la feliz noticia, la conductora le dedicó aire de su programa Nada Personal a quienes la cuestionaron en su momento y se centró en Adrián Pallares y Soledad Larghi, ambos ex compañeros de la periodista. "Yo doy por terminado esto, lo dejo a usted Dr. estos personajes para que se divierta, se entretenga, y para que pidan perdón, para que paguen, porque esto no puede ser gratuito", le dijo a su abogado, Juan Manuel Dragani, con quien estaban hablando de todo lo que sucedió a partir de la denuncia que recibió.

Y profundizó: "A mí lo que me pasa es ver a algunos colegas, que eran amigos míos, como Sole Larghi o Adrián Pallares, que han sido una gran decepción", lanzó. "A Sole no se lo dije. El otro día me mandó un mensaje y no se lo contesté porque ya... el 'cómo estás'... Bueno, me hubieras llamado cuando te la pasabas en América haciéndome pelota todos los días", lanzó. Luego remarcó: "Yo nunca llamé para decir córtenla. Nunca llamé para decir nada". Aunque segundos después reveló: "A Pallares sí, un día le dije 'me da vergüenza lo que estás haciendo conmigo, vos me conocés y sabés qué clase de mina soy'".

"Hay un montón de mercenarios. Pero mis amigos... esos, me dolieron hasta el alma", afirmó.

Por último, la conductora de Nada Personal reflexionó: "Profundamente, aunque van todos a la Justicia, yo les agradezco. Porque este acto de miserabilidad que han tenido para con mi persona. Y les mando muchas bendiciones. Les agradezco a ustedes, que me han acompañado, que me siguen, que me apoyan, que saben que voy con la verdad y que nada me asusta. He contado un cuarto de lo que me ha pasado en este tiempo. Me animé a contar pero poco. Y el resto me voy a reservar, pero fueron tiempos muy violentos, emocionalmente y psicológicamente", finalizó la conductora.