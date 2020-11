Increíble: el reto de Freddie Mercury que es viral en TikTok

La banda Queen, es una de las insignias de la música británica que sigue vigente en el 2020. El histórico grupo liderado por Freddie Mercury que hizo cantar a millones alrededor del mundo, sigue marcando tendencia.

Queen jamás se fue de las escena, a pesar del fallecimiento de su líder Freddie y la posterior disolución de la banda. En el 2018 el estreno de la película “Bohemian Rhapsody”, que cuenta la historia detrás del exitoso Freddie Mercury, volvió a situar a Queen en los primeros puestos de los rankings mundiales.

Fue emocionante el reencuentro de los fanáticos con las canciones que hicieron bailar a múltiples generaciones, como “Somebody to love” y “Love of my life”. Fue por esta segunda vuelta de fama, que Queen estrenó una cuenta en TikTok.

La red social de los videos cortos TikTok, se hizo muy famosa durante el confinamiento por la pandemia. Y la banda británica ha sabido aprovechar ese auge para darles a sus seguidores una oportunidad virtual única.

El TikTok viral de Freddie Mercury pic.twitter.com/KfMt3lxymb — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) November 24, 2020

En un filtro que realizó la cuenta oficial de los rockeros, los usuarios podrán cantar a dúo con el gran Freddie Mercury. Esta magia de las virtualidad se ha convertido en la nueva tendencia de las redes sociales.