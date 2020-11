Desconsolada declaración de Michael J. Fox: "Si este es el final de..."

En medio de una complicada situación de salud, el actor Michael J. Fox anunció que próximamente se retirará de la escena pública y dará por finalizada su carrera. Así lo contó en el libro de sus memorias, lanzado la semana pasada en los Estados Unidos y titulado -en un guiño a la trilogía de Volver al Futuro que lo lanzó a la fama a finales de los noventa- No Time Like Future (No hay otro tiempo mejor que el futuro).

Recordemos que el querido artista recibió un diagnóstico de Parkinson a mediados de los noventa, y en los últimos años su cuadro ha transitado un progresivo deterioro. En el mencionado libro, Fox recuerda que tuvieron que operarle de un tumor en la espalda, con una cirugía que lo obligó a aprender a caminar de nuevo, y que luego todo se complicó con un accidente doméstico cuando se cayó en su casa.

Sobre su retiro, el actor enfatiza: "Mi momento de dedicar 12 horas de trabajo al día, de memorizar siete páginas de diálogo, ya quedó atrás". Y luego lanzó una desconsolada afirmación: "Si este es el final de mi carrera actoral, que lo sea".

"El trabajo como actor no me define. La incipiente disminución de mi capacidad de asimilar palabras y repetirlas textualmente es solo el más reciente de mis problemas. Hay razones por las que me cuesta memorizar: pueden ser la edad, los problemas cognitivos a causa de la enfermedad, las distracciones de las constantes sensaciones que me provoca el Parkinson o la falta de sensibilidad por la médula espinal; pero lo veo como un mensaje, un indicador", completó.

En los Estados Unidos, el libro de Fox están causando gran interés, está cuarto en el ranking de ventas, por detrás de las revelaciones de las memorias del expresidente Barack Obama -que se lanzó el mismo día- y de otras dos publicaciones infantiles.