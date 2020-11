Hugh Grant y una confesión sobre su paternidad a los 60 años

Hugh Grant fue padre por primera vez a los 50 años y hoy disfruta de sus cinco hijos. Sobre la paternidad en la madurez el actor se refirió en extendido en una entrevista en el programa Graham Norton Show.

Actualmente, el británico piensa que los rodajes de sus películas suponen una forma de salir un tiempo de la rutina familiar. Sin embargo, confesó que la experiencia le demostró algo distinto: "Pensé que sería muy bueno tomarme un recreo, pero cada vez que llegaba a Nueva York los extrañaba tanto que me convertía en un desastre emocional. De repente cada escena que me pedían que haga terminaba en lágrimas. Incluso llegué a ir a un bar y al pedir un café comencé a llorar", comentó el artista.

Grant se casó en el 2018 con la productora de televisión sueca Anna Eberstein, con quien tiene tres niños. Además es padre de dos hijos que tuvo con su anterior pareja, Tinglan Hong.

El actor también se refirió con total soltura a su experiencia al transitar el coronavirus: "Lo tuve y fui muy valiente, lo enfrenté como todo un hombre. Lo contraje cuando recién comenzaba a circular, de hecho en ese entonces no sabía bien qué era", explicó.

Y agregó con un toque de humor: "Se sentía como una leve gripe, y después tuve una alarmante pérdida de la capacidad de oler, lo que me llevó a meter la cabeza en el tacho de basura pensando, 'debe haber algo más acá', mientras me ponía el perfume Chanel No. 5 de mi mujer en la cara sin poder olerlo".

El trabajo más reciente de Hugh Grant es la miniserie The Undoing, que protagonizó junto a Nicole Kidman. Se trata de un thriller que cuenta la historia de una terapeuta muy exitosa que está a punto de editar su primer libro y que disfruta de una apacible cotidianidad junto a su esposo y su hijo. Sin embargo, todo da un vuelco cuando una mujer es asesinada.