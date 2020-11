Furiosa: cansada de la inseguridad, la China Suárez estalló en Twitter

Nuevamente la inseguridad le tocó de cerca a la China Suárez. Días atrás sufrió un robo en un mall del vecino país junto a sus hijos donde le sustrajeron la billetera de su bolso. "Me encantaría no estar haciendo este video, pero les quiero contar que nos acaban de robar en Santiago de Chile. No nos hicieron nada, estamos bien", relató en un video en su cuenta de Instagram en aquél momento.

"Tiene que ser muy mala persona para robarle a alguien, encima, con un bebé colgado en el pecho y dos hijas más", indicó y pidió ayuda para encontrar los documentos que le sacaron.

Ahora, fue su hermano quien fue víctima de un hecho delictivo. La actriz furiosa estalló en las redes e hizo un fuerte descargo. "Hoy le pusieron un cuchillo en la panza a mi hermano para robarle el celular. Hay que rajarse del mundo. Hasta estoy. Harta", escribió en su cuenta de Twitter.

Luego de un par de horas, tras las grandes repercusiones que tuvo el mensaje decidió borrarlo de la red social del pajarito.