Pablo Echarri se animó a responder una picante pregunta íntima: "¿Harías un...?"

Pablo Echarri estuvo como invitada en el programa Estelita en casa, que conduce Jey Mammon. En una charla muy distendida, el actor compartió temas relacionados con su vida profesional e íntima con pareja durante 20 años, la actriz Nancy Dupláa.

"¿El poliamor fue tema?", preguntó la conductora tras haberle ofrecido él sumarse a un trío con la pareja. Pero el actor le aclaró: "El poliamor es esto que uno puede tener una relación por fuera, ¿no?", preguntó el galán.

Pero rápidamente manifestó: "No estoy muy de acuerdo con eso, Estelita... No me bancaría ejercer el sexo por fuera en forma individual".

Luego llegó la consulta de si "haría un trío" con su pareja. Y ahí Echarri lanzó: "Sí me encantaría un trío, una festichola, pero compartiendo con mi esposa. Confianza de por medio de común un acuerdo".

Finalmente, el actor aclaró que con Nany nunca sumaron a una tercera persona a un momento íntimo.