Jonatan Viale demostró por qué el Gobierno está transformando el país en una "porquería"

Jonatan Viale puso el dedo en la llaga en el aspecto más vergonzante de la gestión de Alberto Fernández, que tras ocho meses con las escuelas cerradas por la pandemia de coronavirus, decidió abrir los casinos y los bingos.

En su programa radial Viale 910, el conductor reflexionó : "Me parece indignante que los chicos no tengan clases. ¿Te pusiste a pensar que mientras vuelve el juego y los dueños del juego están contentos, los chicos siguen sin poder ir a la escuela desde marzo? Para mí el que mejor lo resumió fue Axel Kicillof: las clases presenciales son mucho despelote, un concepto perfecto de lo que significa la educación para el gobernador. ¿En qué momento la Argentina se convirtió en esta porquería? ¿Qué les pasa por la cabeza a los gobernantes?".

Luego agregó incisivo: "Argentina es ese país donde es más conveniente tomar un terreno que comprarlo, si no preguntale a Grabois; es más conveniente no pagar los impuestos que pagarlos, porque siempre vas a tener un blanqueo a mano, y el que quiere estudiar no puede. El estudio está mal visto, el mérito está mal visto. Jodete. Es mucho despelote. Mejor sigamos así: en la placentera ignorancia de la oscuridad".

Y finalizó con una certera y filosa reflexión: "Que los chicos no vayan a la escuela por tanto tiempo 'es una catástrofe', dijo un ciudadano francés. ¿Por qué un francés se indigna y nosotros no reaccionamos? Nos devalúan y no reaccionamos. Ajustan a los jubilados y no reaccionamos. Nos bajan el sueldo y abren los bingos, y no reaccionamos. Y no le permiten ir a la escuela a los chicos y no reaccionamos. Se nos cagan de risa en la cara y no reaccionamos. Hay algo que está mal... Pero todo se puede resolver yendo un poquito al casino".