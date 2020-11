De no creer: el incómodo momento que vivió Santiago Cafiero en vivo

Anoche Andy Kusnetzoff contó con la presencia de grandes invitados en PH, Podemos hablar. Lo acompañaron en la velada la actriz y participante de MasterChef Celebrity Sofía Pachano, la conductora Flor de la V, la periodista Mónica Gutiérrez, la humorista Dalia Gutmann y al jefe de Gabinete Santiago Cafiero. Fue este último quien vivió un incómodo momento al inicio del programa cuando tuvo que elegir a una de las invitadas del ciclo por pedido del conductor.

Para romper el hielo, al inicio del programa Andy propuso una consigna. "Arrancamos con una pregunta para entrar en calor. Abrieron un poco esta cuarentena y en las vacaciones muchos están pesando en irse juntos. ¿Si vos tenés que elegir Dalia con quién si de los que están acá?", lanzó al aire el conductor.

"Es una obviedad. Con Santi", aseguró ella de inmediato. "Pero vos sos casada y él también", le retrucó Andy. "¡Qué me importa? Ya no me importa nada Andrés. No aguanto más a mi familia, Santiago, por favor vámonos juntos", señaló ella entre risas.

"Me iría con él, vamos a sincerarnos. Me das un trago y un buen mozo cerca, un combo explosivo", indicó Flor de la V quien también eligió al funcionario. Sofía Pachano y Mónica Gutiérrez se sumaron a la elección de las otras invitadas y la periodista reveló que lo elegía porque tiene una larga lista de preguntas para hacerle.

Luego llegó el turno de él, quien se encontró en un verdadero compromiso para no ofender a ninguna. "Ay que difícil, no sé qué decir. Bueno, me voy con Flor, si me voy con ella. Aparte mirá cómo está hoy", reveló después de pensarlo unos segundos.