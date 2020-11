“Se ve cuadrada”: liquidan en las redes a la ex de Luis Fonsi por una foto

La presentadora de TV Adamari López pasó por un mal momento en las redes sociales, donde a menudo es elogiada por sus atuendos. Este jueves la ex de Luis Fonsi recibió duras críticas.

Adamari ha pasado por muchas etapas en su vida, en la época del éxito de “Amigas y Rivales”, lucía mucho más joven, aquella novela fue en los 2000. Ahora sigue teniendo el carisma se siempre, pero con un cambio radical en su figura.

La actriz de Puerto Rico, que radica actualmente en La Florida con su esposo Toni Costa hizo un cambio en su alimentación y en los entrenamientos diarios. Así, López consiguió bajar muchos kilos a base de esfuerzo y perseverancia.

Actualmente, Adita es la estrella en el magazine matutino “Un Nuevo Día”. En las redes sociales del programa, cada día postean una foto del look de Adamari López y estalla de likes y de comentarios elogiando su cambio y sus looks.

Muy por el contrario, la ex de Luis Fonsi este jueves parece que el atuendo no estuvo a la altura, y los seguidores no se lo perdonaron. Hasta le pidieron que cambie a su asesor: “Tanta variedad de ropa en los EEUU y la asesoran con la peor OMG” , “Se ve cuadrada pero el rostro radiante”.