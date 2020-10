Reconocida panelista de América dio positivo de coronavirus

El show de los escandalones transita su peor momento. Después del positivo de Nati Jota, ahora se confirmó que Anamá Ferreira dio positivo de coronavirus.

Fue el sitio Primiciasya.com quien confirmó la noticia, tras el hisopado que se realizó la ex modelo. En diálogo con dicho medio, Anamá contó cómo lo vive: "Me lo hice ahora al mediodía, es un asco... Un horror. Me metieron una cosa en la nariz y la enfermera me decía que tenía que encontrar un agujerito que entra al cerebro y yo le dije con humor 'no sé si lo va a conseguir porque las modelos no tenemos cerebro".

Y luego detalló: "Me puse a llorar, te juro. Es horrible y me lo metió dos veces en cada nariz. No lo podía creer... Todo por culpa de Nati Jota (risas). Pobre ella, está todo bien. Yo ya me lo hice, no tengo ningún síntoma y todo el equipo se lo hace hoy".

La empresaria también compartió la noticia en sus redes sociales: "Hola todos quería decirles que me he hisopado y soy covid positivo ,gracias a dios estoy muy bien sin sentir nada raro ,y seguro voy a estar bien ,siempre estuve cuidándome y cuidando a los demás pero no podemos saber cómo nos infectamos,ahora es rezar a dios y pedir que sea leve ,gracias por todos los mensajes y saludos gracias me siento acompañada Gracias a mis compañeros".

Resta saber qué pasará con el programa de Rodrigo Lussich, ya que se quedó sin dos de sus tres panelistas. Seguramente habrá reemplazos aún no confirmados.