Desopilante frase de Charlotte Caniggia tras contraer coronavirus: "Me duele el cuerpo como si hubiera..."

Charlotte Caniggia dio positivo de coronavirus este miércoles. “Charlotte está con dolores de cabeza y corporales. Alex aislado y se va a hisopar mañana”, reveló Ángel de Brito.

Y ahora, el representante de los hermanos Caniggia, Fabián Esperon, contó cómo se siente la mediática. “Empezó con síntomas el martes, pero no le daba bolilla, decía ‘me duele el cuerpo como si hubiera hecho gimnasia’, y no había hecho. El miércoles siguió con los dolores, pero no tiene dolor de garganta ni fiebre. Ahora sí un poco de tos”.

El manager agregó: “Está bien de ánimo, cuando le dije que era positivo se reía, no me creía. Ahora tiene solo dolor de cuerpo y de cabeza, no le dieron medicación”. Charlotte está acompañada por Roberto, su novio, quien también podría estar contagiado.