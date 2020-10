Esuchá "Shot In The Dark", el esperado adelanto del nuevo disco de AC/DC

AC/DC lanzará finalmente su decimoséptimo álbum de estudio el próximo 13 de noviembre de 2020. "Power Up" será el primer material original de la legendaria banda desde 2014.

Para preparar el escenario, acaba de lanzar un nuevo single, "Shot In The Dark". La canción encuentra a la formación integrada por Angus Young (guitarra principal), Brian Johnson (voz principal), Cliff Williams (bajo), Phil Rudd (batería) y Stevie Young (guitarra rítmica) en total sintonía y a toda máquina una vez más.

La banda se reunió nuevamente con el productor Brendan O'Brien, quien se encargó de "Black Ice" en 2008 y "Rock Or Bust" en 2014, para grabar doce nuevas canciones, manteniendo su sonido característico y toda su poderosa identidad.

"Power Up" estará disponible en múltiples configuraciones que entusiasmarán tanto a los coleccionistas como a los fanáticos, incluidas las versiones digital, en CD y de lujo. Además, el álbum estará disponible en todas las plataformas digitales.

El disco estará disponible para pre-pedido desde este link.

TRACKLISTING:

1. Realize

2. Rejection

3. Shot In The Dark

4. Through The Mists Of Time

5. Kick You When You’re Down

6. Witch’s Spell

7. Demon Fire

8. Wild Reputation

9. No Man’s Land

10. Systems Down

11. Money Shot

12. Code Red