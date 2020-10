Qué osada: Danna Paola se abrió la camisa y lo de abajo impactó a todos

La actriz y cantante mexicana Danna Paola no deja de dar de qué hablar y es que luego de hacer un stop a su carrera actoral, sus proyectos en el mundo musical están creciendo como espuma.

Con éxitos como "Contigo", "No bailes sola" y uno de sus más recientes "Sola", ex "Lucrecia Montesinos" de la serie "Élite" está demostrando que no piensa separarse de su mayor pasión: el canto.

Además, la joven de 27 años está cada vez más consolidada como toda una influencer. Solamente en la red social Instagram reúne 27.7 millones de seguidores que siempre la están llenando de halagos.

Este lunes Danna Paola cautivó con una imagen digna de colección: se mostró con una camisa manga larga abierta en el pecho dejando ver que abajo no llevaba absolutamente nada ¡una princesa!

Además, completó el look con un maquillaje que resaltó mucho su mirada y unos lentes oscuros que le dieron el toque chic adicional. "Bomba", Hermosa siempre" y "Demasiada perfección" fueron solo algunos de los comentarios que le expresaron sus fans.