Durísima: Yanina Latorre opinó sobre la vida sexual de Sofi Morandi

Un nuevo capítulo se suma a la pelea entre Yanina Latorre y Ulises Jaitt. Ésta se agravó recientemente luego de que él saliera a criticar a la panelista de Los ángeles de la mañana por las burlas que hizo de los temblores de Nacha Guevara.

El mediático fue lapidario y la mamá de Lola ya anunció que llevará el conflicto a la Justicia. Ahora, indignado, el hermano de Natacha redobló la apuesta y compartió un video donde Latorre critica la vida sexual de la ex participante del Cantando 2020, Sofi Morandi.

Las imágenes son parte de uno de los populares vivos que regularmente realizan Yanina y Lizardo Ponce en Instagram. “Sofi Morandi así como la ves es diabólica, peligrosísima. ¡Tremenda! Hoy, con pijama de Mickey. Después me cargan a mí. La Morandi que ustedes vieron en el Bailando, bomba sexual, si la ven en pijama... vomitan”, lanzó picante ella.

"Y el levante que tiene Morandi", acotó Lizardo. “¡Put*****! ¡Put*****! Morandi no deja títere con cabeza. Nunca vi una piba que garch** tanto. Yo no sé qué le pasa. ¡Tremenda! Put***** es Morandi, va al frente como loca. Hoy se quejaba 'hace 40 días que no garch**', ¡yo no garch** desde que nací Morandi!”, disparó sin filtro ella.

Yanina: “ @sofimorandiOk es putisima, entra a un lugar y dice “ Quiero que me cojan”



“ @sofimorandiOk si la ven en pijama, vomitan” pic.twitter.com/DFI5k5OqsM — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) October 4, 2020

“Yo no digo que Morandi sea p***, digo que tiene mucho levante. Me preguntan mucho por ella”, se atajó Ponce. “¡Le gusta cog***! Cuando tenés levante es porque emanás. Estás pendiente. Es lo que digo en los mails a las chicas que no levantan. No es una cuestión de gustar; es una cuestión de actitud. Morandi tiene actitud de put*****. Entra a un lugar y dice 'quiero que me coj**'”, afirmó ella y la fulminó.