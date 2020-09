¡Lo dijo! Yanina Latorre se refirió a Amalia Granata: "Es una amarga"

Ayer, en un nuevo programa radial de Mitre, Marcelo Polino, Yanina Latorre y Amalia Granata entrevistaron a Adrián Suar por el estreno de su su película “Corazón Loco” que estará disponible a partir del próximo 9 de septiembre en Netflix.

No obstante, hay algunos famosos que ya han tenido la posibilidad de verla y este es el caso de la funcionaria pública que al aire felicitó al actor por el film. "A mí me hizo bien verla, es buena, me reí mucho. Porque, la verdad, estoy podrida de ver todo el día el noticiero y del presidente que se pelea", reveló Granata.

Ante estas palabras, Yanina Latorre no perdió la oportunidad y le tiró un palito a su compañera. “Si a Amalia le gustó y se rió es porque es buena y salió redonda. Porque ella es una amarga, no la vi reírse nunca”, indicó bromeando.

El comentario de la panelista de LAM se alinea con el que realizó Ángel de Brito en la última semana donde en el programa Mujeres del trece tildó a Granata y a Von Brocke de "amargas".