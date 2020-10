Burlando habló sobre el terrible accidente sexual que tuvo con Franco

Ayer, en una nueva emisión de PH, Podemos hablar, Andy Kusnetzoff contó con invitados de lujo en el piso. Lo acompañaron el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, el abogado Fernando Burlando, la periodista Romina Manguel y las actrices Iliana Calabró y Georgina Barbarossa.

En un momento de la velada, el conductor preguntó a los presentes si alguno había tenido algún "accidente hot". Fue allí donde el abogado más mediático de todos hizo su confesión. "No lo conté yo, ya lo había contado quien me lesionó. Fue una lesión importante", inició su relato.

"Fue algo que tenía que ver con los brackets de mi pareja, no con los míos. Terminé en el cirujano plástico. Mal”, reveló él sin dar a conocer que había sido Barby Franco la protagonista. Sin embargo, tiempo atrás fue ella misma quien contó el episodio a Pampita en televisión.

"Estabas teniendo un acto íntimo de sexo oral y te cortó feo", señaló Andy. "Me cortó y fue importante”, afirmó Burlando. "No fui a una guardia. Llamé a un amigo que es cirujano plástico y me tuvo que coser", agregó.

"A partir de ese momento soy un observador de los brackets, los miro mucho y no sé si hay mejores, para mí son todos iguales”, agregó.