Con un pronunciado escote: la foto de la hija de Luis Miguel que deslumbró a todos

La influencer y modelo de 31 años, Michelle Salas, fue acusada de abusar de las cirugías por los haters y no dudó en aclarar la situación. “Me llamó la atención que el otro día hice un reel (video) y es el mismo rollo, ¿no?, de: ¿Qué te hiciste en la boca? Ya déjate de inyectar, pareces travesti” inició la hija de Luis Miguel.

“Ese mismo día había tenido fotos, full on make up (con maquillaje cargado), además de un filtro, que se los voy a compartir porque ya veo que, de verdad, hay mucha gente que no ha descubierto el mundo de los filtros” continuó Michelle.

Luego Michelle Salas aclaró que esos mensajes no le afectan pero que le preocupan a quien sí: “Si a mí no me afecta es una cosa, pero, esta misma gente va y deja sus comentarios tóxicos a lo mejor a otra persona, que a esa persona sí le afecta. Y no se me hace chido que la gente tenga tiempo y una toxicidad tan extrema”.

En las últimas horas, Salas compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todas las miradas de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la blonda frente al espejo un escotado body con mangas de color blanco.

“Tres es problema 🍬” escribió como epígrafe la hija de Luis Miguel para acompañar su reciente postal en la red de la camarita. La publicación velozmente recibió cientos de likes y comentarios.