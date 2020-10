Ernesto Tenembaum destrozó a Eduardo Feinmann tras sus polémicos dichos

Ernesto Tenembaum destruyó este jueves a su colega Eduardo Feinmann. Recordemos que el conductor de A24 se refirió en polémicos términos sobre las 30.000 víctimas fatales a causa del coronavirus, comparando ese número con el de los desaparecidos durante la última dictadura militar.

En su programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, en Radio Con Vos, "Es una actitud desagradable, quizás de las más desagradables que vi en un medio de comunicación hace mucho tiempo. Cuando dio la noticia de que había 30.000 muertos, lo mezcló con lo de los 30.000 desaparecidos y dijo: 'Ahora sí son 30 mil', como diciendo que los desaparecidos no lo eran, y esto sí", cuestionó el periodista.

Luego agregó en tono crítico: "Es muy fuerte la falta de respeto a los familiares de los 30.000 muertos por Covid y a los familiares de los desaparecidos de la dictadura. Es un debate que no tiene nada que ver con eso, es una cosa traída de los pelos, no me gustó nada".

Finalmente remarcó: "Me impactó el nivel de maldad. Me impacto, me pareció tan irrespetuoso...".