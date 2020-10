El Pollo Álvarez hizo una inquietante revelación sobre su salud

El Pollo Álvarez volvió a faltar al ciclo que comanda, Nosotros a la mañana. En comunicación con sus compañeros, el conductor contó que se hizo un hisopado: "Si bien los síntomas que tenía no eran compatibles con Covid-19, decidí hacerme el test para quedarme tranquilo y dio negativo, no detectable. Es una tranquilidad muy grande", explicó

Pero luego agregó preocupado: "Ahora quiero ver qué tengo porque los médicos todavía no me dan un diagnóstico, pero no tengo fuerzas para nada ni puedo levantarme de la cama. Estoy muy cansado. De todas maneras me siento mejor que ayer y ya no me duele la panza, pero no tengo fuerzas y por eso pensé que era Covid".

"Me gusta mucho trabajar y no paro nunca. Cada seis años me agarra algo que me deja de cama. Será la forma que tiene mi cuerpo de pedirme que pare un poco", acotó.

El conductor ni siquiera quiso aparecer en cámara desde su casa. "Estoy tirado en la cama. A agua, pollo y arroz. El médico dice que tengo que hacer reposo", concluyó.