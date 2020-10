Brenda Asnicar cautivó a sus fans mostrando su "accidentado" bronceado

View this post on Instagram

#NiCabida hoy... por fin van a ver esta obra de arte dirigida por u0040katiasze Yo feliz de participar con u0040djmami de esta hermosa aventura... en medio de este caos, en el que sobrevivimos du00e1ndonos la mano y haciendo lo que mu00e1s nos gusta... todo es un u00e9xito ya! Gracias u0040dantemiani por ser un pilar importantu00edsimo, como siempre haciendo que todo suceda con todo el estilo. Gracias u0040adlerguido porque siempre estu00e1s ahu00ed, retratando cada momento importante (algunos quedan solo para nosotros)... este lo compartimos u2728 HOY 23:59 AM Suscru00edbanse al canal de u0040djmami para ser los primeros en verlo ud83dudc9cu2728