Karina "La Princesita" alejada de su hija Sol: el motivo

Desde hace varias semanas, Sol Celeste Tejeda, la hija de Karina La Princesita y El Polaco, no vive con ninguno de sus padres. Esto, al parecer, ha sido motivo suficiente para algunos para salir a criticar a la cantante. Cansada de la opinión injustificada salió a contar el verdadero motivo por el cual no convive con la joven de 13 años de edad.

"En un programa de espectáculos juzgaban mi decisión de que mi hija esté con mi mamá. Decían: '¿Cómo pudo dejarla con la mamá?'", indicó al aire en el programa radial Agarrate Catalina.

"Sol tiene broncoespamos desde que nació. A los 14 días fue su primera internación y dos veces por año la internan, y ahí dijimos que esté con mi mamá. Yo toda la vida me la pasé internada por problemas respiratorios, por eso me pareció lo mejor que esté con mi mamá, que no está trabajando”, afirmó.

"¡Yo tengo una tranquilidad con esta decisión! Además hay mucho asintomático", señaló la intérprete de Corazón mentiroso.

Karina contó que al momento de decretarse la cuarentena obligatoria por la pandemia, Sol había regresado de un viaje de estudios y el primer mes del aislamiento se quedó con su papá. Cuando a ambos les surgieron propuestas laborales decidieron que lo mejor para la joven sería que viviera con su abuela materna por un tiempo para protegerla del cualquier posible contagio del virus.