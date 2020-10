“Estoy muy emocionada”: Natalia Barulich se encuentra en Hawái con otro hombre y no es Maluma ni Neymar

Natalia Barulich, la modelo del momento estuvo en el lugar de la polémica. Visitó “Hawái”, lugar que da nombre a la canción que la vinculó con el colombiano, su ex pareja Maluma.

Tras haber conseguido fama mundial por su participación en el video clip de Britney Spears, y luego en “Felices los cuatro”, el rostro de Natalia ha sido portada de innumerables revistas.

Actualmente es modelo de alta costura, pero en el medio de tanto trabajo, Barulich se tomó unas vacaciones, nada más y nada menos que en Hawái. Lo interesante fue su compañía. No era, quien sería “su nuevo novia”, sino el fotógrafo e influencer, Henry Jiménez.

Natalia Barulich en Hawái de vacaciones junto a Henry Jiménez pic.twitter.com/vgSo1IeoY3 — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) October 22, 2020

En las imágenes que se difundieron en las redes, sobre las vacaciones de la modelo en compañía, se vio una tercera persona. No era el jugador del PSG Neymar. El tercero en el video era la pareja de Henry, el fotógrafo.

Natalia Barulich en Hawái de vacaciones - Parte 2 pic.twitter.com/eA9sbrLWMZ — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) October 22, 2020

En los videos la ex de Maluma, le dejó una indirecta: “Estoy muy emocionada de estar aquí, amo Hawái, no me quiero ir”. Y los internautas estallaron en comentarios.