“Estuve temblando unos cinco días”: la experiencia sobrenatural que vivió Miley Cyrus

Miley Cyrus contó durante una entrevista con el Interview Magazine que vivió una situación que la dejó paralizada. Vio en el cielo un OVNI, y lo describió a la perfección.

La cantante tuvo un acercamiento con alienígenas, y no sería la primera persona en el mundo que lo asegura. Pero su condición de celebrito lo hace mucho más polémico. La historia comenzó una noche que Miley conducía por una carretera con su amiga.

"Conducía por San Bernardino con mi amigo y una especie de ovni me persiguió. Estoy bastante segura de lo que vi (pero también compré marihuana a un tipo en una camioneta frente a una taquería, por lo que podría haber sido eso). La mejor forma de describirlo es como una máquina quitanieves voladora que brillaba en amarillo. Lo vi volar y mi amigo también lo vio. Había un par de coches en la carretera y también se detuvieron para mirar, así que creo que lo que vi fue real. Y estuve temblando unos cinco días, me dejó loca. No podía mirar al cielo como siempre, porque pensaba que volvería", esto fue lo que Cyrus detalló durante la entrevista.

Además lo que más impactó de su hazaña no fue el objeto, sino que Miley Cyrus cuenta que hizo contacto visual con el conductor de dicha nave: "No me sentí amenazada, pero vi un ente sentado al frente. Me miró e hicimos contacto visual, y creo que es eso lo que realmente me dejó en 'shock', no podía quitármelo de la cabeza. Pero en fin, es muy narcisista pensar que somos los únicos en este vasto Universo", dijo la cantante.

Al momento de la entrevista, también se encontraba el diseñador Rick Owen, quien compartía en cierto modo el pensamiento de la ex mujer de Liam Hemsworth. Él comentó que había visitado el “Área 51”, y que era arrogante y egocéntrica la idea de pensar que solo existimos los humanos en este universo.