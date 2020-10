El peligroso método de Vicky Xipolitakis para destapar una cerveza

Vicky Xipolitakis continua haciendo lo que quiere en MasterChef Celebrity. La diferencia con la que la trata el jurado, en relación al resto, es cada vez más sorprendente.

En esta ocasión, apurada para llevar a buen término una bondiola de cerdo, la mediática intentó destapar una botella de cerveza con un abridor, pero no pudo: "Entonces me acordé que muchos hombres la abren con un cuchillo. Le empecé a dar y la logré abrir, no sé cómo porque en mi vida abrí una botella. En la desesperación por apurarme, porque tenía que cocinar y hacer un montón de cosas, por poco no la abro con la boca".

El resultado de la peligrosa experiencia de Vicky fue una cantidad importante de líquido y espuma en el piso del estudio. Incluso en pantalla dio la sensación de que en la maniobra el pico se habría roto. ¿Qué dijeron los jueces? Nada, más allá de una mirada curiosa de Damián Betular, el jurado siguió como si nada.