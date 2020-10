A pedido de Angelina Jolie: esta es la razón por la que Brad Pitt no veía a sus hijos

La relación entre Brad Pitt y Angelina Jolie ha sido inestable desde su separación. Entre idas y venidas han logrado llevarse relativamente bien, “por el bien de sus 6 hijos”.

Pero esta estabilidad se vio amenazada cuando el galán regresó de Francia con su nueva novia, la modelo alemana Nicole Poturalski. Al intentar ver a sus hijos, luego de pasar un mes en Europa, Angelina le pidió que realizara una cuarentena de 14 días.

Es que el rebrote en el mundo, ha hecho que nuevamente los países más transitados deban volver a cuidarse. Francia no está exenta de este rebrote, y esa es la razón que la ex de Pitt esgrimió para no permitirle la entrada.

Si bien el argumento es más que lógico, algunas fuentes cercanas indican que no estaría muy feliz de que el actor llevase a su nueva pareja, al castillo donde ellos se habían casado. Es que Brad esperaba que si se hacía dos pruebas de coronavirus en diferentes días, Angelina Jolie le permitiese entrar antes de los 14 días, pero no fue así.



Finalmente, el protagonista de Once Upon a Time in Hollywood, que este año cumplirá 57 años, acató las dos semanas de encierro, y luego pudo ver a Shiloh, Knox, Vivienne, Zahara, Pax y Maddox.

La batalla legal entre las dos superestrellas estadounidenses continúa sin resolverse. Desde su divorcio en septiembre de 2016, siguen las negociaciones para decidir sobre la custodia permanente para sus hijos. En octubre, nuevamente, los protagonistas de “Sr. y Sra. Smith” se verán en la corte, para tratar de llegar a un acuerdo.

Hasta entonces, Pitt continúa tratando de acercarse a Maddox, su hijo de 19 años, quien no le dirige la palabra. A pesar de la puja judicial, la ex pareja ha tratado de dialogar en buenos términos, priorizando el bienestar de sus hijos.