Preocupación: internaron a José María Listorti

José María Listorti fue internado en el sanatorio Los Arcos con un cuadro de neumonía provocado por el coronavirus. El conductor se encargó de dar la noticia a través de la red: "Estoy internado. Estoy con neumonía provocada por el Covid. Me siento bastante bien. Excelentemente atendido. POR FAVOR CUÍDENSE. No nos relajemos", indicó.

En el video que acompaña al posteo, Listorti detalló que durante el fin de semana comenzó a sentirse mal y visitó la clínica. "Hicimos estudios y análisis de sangre y medio que tengo una neumonía. No me agito, no estoy cansado y ahora me bajó la fiebre", comentó.

Y enfatizó: "Cuídense mucho más que nunca, no subestimemos la enfermedad".