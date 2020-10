Todos hablan de eso: Chayanne sorprendió bailando reggaetón

View this post on Instagram

Que lindos recuerdos. Si todos ponemos de nuestra parte, pronto regresaremos a los escenarios.ud83dude4fud83cudffc ud83dude37 Gracias @cmnevents por este recuerdo. #Repost @cmnevents u30fbu30fbu30fb Hoy nuestro #TBT estau0301 dedicado a nuestro querido @Chayanne ! Revivamos momentos de #DesdeElAlmaTour en el American Airlines Arena de #Miami ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25 y alimentemos nuestras ganas de volver a sentir conciertos cou0301mo este! #Volveremosymasfuertes #CMNEvents #CMNBooking #AAA