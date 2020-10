De espalda y en minifalda: Ana de Armas cautivó con su vestido de verano

La actriz cubana Ana de Armas no deja de ser noticia: no solo está triunfando cada vez más con su carrera actoral sino que su belleza no pasa nunca desapercibida, ni siquiera cuando la fotografían sin posar.

La actual novia del también actor Ben Affleck fue sorprendida con una imagen que parece tomada por una cámara indiscreta pero aún así nadie puede negar que se ve espectacular.

En la pic Ana se ve esperando para abrir la puerta y entrar a una casa que pareciera ser la de su amado novio. Además de notarse el obligatorio tapabocas, se le ve luciendo un conjunto muy corto de colores pasteles.

Este sábado Ana mostró que está de vuelta al trabajo y en sus historias de Instagram publicó imágenes en un estudio de grabación: se nota que la jornada fue dura porque en la última foto se ve exhausta.

Aunque atravesó ciertos rumores de crisis, su relación con Ben Aflleck también parece estar muy bien, por lo que la joven 32 años se encuentra disfrutando de muchos buenos momentos.