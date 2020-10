Revelan el resultados del hisopado de Ariel Rodríguez Palacios

View this post on Instagram

Queru00eda contarles que me siento bien , solo un poco cansado . Los programas que van a salir al aire en Que Mau00f1ana son nuevos que tenu00edamos preparado por las dudas que esto pasaru00e1 . Asique seguu00ed mirando @qm_c9 todos los du00edas de 10 a 12 hs con nuevas recetas y en 10 du00edas nos vemos ud83dudcaaud83cudffb.