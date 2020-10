Escandaloso cruce entre Alex Caniggia y Oscar Mediavilla en el Cantando 2020

Alex Caniggia es un personaje que no tiene ningún filtro a la hora de decir lo que piensa. Desde que se sumó al Cantando 2020, es claramente su sello personal en el momento de cada previa o devolución del jurado .

En la gala de este jueves se vivió un tenso momento cuando Oscar Mediavilla le dio algunas observaciones sobre "sus formas" de manejarse en el certamen. "Te quería decir algo cortito. No es por ser pacato amigo querido porque me sobra un poquito de ruta para comentarte este tema, pero estamos en el prime time de un programa y un canal muy importante, y me parece que no hace falta ser tan zarpado ni tan guarango como acostumbrás a hacerlo, es al pedo. Eso no te hace más vivo, te hace más tonto", comenzó a decirle el jurado a Alex.

"No te haces más vivo decir estupideces. Tratá de respetar que hay gente con chicos que miran el programa. Igual, querés que te diga la verdad, vos sos un marmota y tengo más historia que vos, vos no existís, porque sos un salame", le disparó el productor musical enojado por la situación.

"Yo no soy Pavarotti pero vos no sos el productor de los Guns' Roses", le respondió el mediático y la pareja de Patricia Sosa, expresó: "Vos no sos nada".

Tras la performance donde el hijo del ex futbolista le hizo un tributo a Rodrigo, Oscar Mediavilla le señaló al participante: "Lo lamento mucho, porque no cantás tan mal. Sólo tenés un problema: para ser provocador, hay que ser inteligente. Ser un provocador al pedo, no te lleva a ningún lado". Su nota para la pareja fue cero y acto seguido expresó: "Te falta barrio para hacerte el pillo. Soy de Valentín Alsina. Andá a cagar".