Superando a Luis Miguel: la foto de Aracely Arambula en bikini que voló la red

La actriz y cantante mexicana Aracely Arámbula se ha consagrado como una de las mujeres más sensuales dentro de la industria artística mexicana, pues en su larga trayectoria en pantalla chica y en los escenarios ha obtenido grandes éxitos.

La ex pareja de Luis Miguel retomó su música recientemente y lanzó un nuevo sencillo, titulado “Malas noticias”, al parecer iría dedicado a sus ex parejas, no estaría hablando solo de el "Sol de México", sino de todos los que en algún momento han estado a su lado.

En su reciente posteo, publicado en su cuenta oficial de Instagram, Aracely se muestra una bikini en color verde con el cual logró conquistar a todos sus seguidores.

Si existe algo real es que a sus 45 años, Aracely se muestra más bella y espléndida que nunca. Y esto se debe en gran parte a los hábitos que ha adoptado para cuidar su cuerpo y salud tanto física y emocional: ¡Es un mujerón!

La imagen compartida alcanzó más de 200 mil likes, y recibió miles de comentarios, como “Ame la canción”, “Hermosa”, entre tantos otros que no solo hicieron referencia a su belleza sino también a su último hit.