El hermano de Susana salió en su defensa, pero dejó frases aún más polémicas

Susana Giménez se colocó en el centro de la polémica al pedir que "si hay mucha pobreza que la gente vaya al campo. Nosotros fuimos siempre el granero del mundo y hay que enseñarle a la gente del Norte a plantar, a tener gallinas en el gallinero".

Horas después su hermano menor, Patricio Giménez, alertó que "lo que uno dice se puede despedazar en cualquier cosa, sacándose de contexto".

El cantante, en comunicación con Intratables, reveló que la idea de la diva se habría inspirado en un proyecto personal suyo. "Yo entiendo lo que dice Susana porque es lo que muchas veces hablé con ella. Desde hace ocho años estoy tratando intensamente de hacer una fundación que se dedique a generar oficios donde vos aprendas a sembrar, y después aprendas a hacer mermelada de tomate con lo que aprendiste a sembrar".

"Hay un montón de tierras que podrían ser comunitarias. Las plazas podrían tener manzanas, naranjas, para que los chicos que estén en el semáforo, coman. Ese es el plan que estoy tratando de hacer". Este comentario en particular generó de inmediato eco en las redes sociales.

"Nuestros abuelos, españoles e italianos, sabían sembrar, y nosotros perdimos ese ofició", lamentó Patricio, quien advirtió que está capacitado para hablar sobre esta problemática. "Investigué el tema y me han mandado fotos de Alemania donde la gente, fuera de la Capital, tiene un espacio un poquito más alejado. Se toma un tren, tiene su espacio de tierra y puede sembrar y cosechar, y tener sus alimentos". Y aelanto que "me interesaría hablar sobre las huertas porque me parece que es productivo. De hecho, he tratado de comunicarme con la persona que designe Alberto Fernández y espero tener alguna reunión proque es un tema que me ocupa".