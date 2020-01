Don't f*** with cats: el cruel asesino de gatos al que Netflix hizo famoso

La premisa de Don’t f*** with cats (No te metas con los gatos) es atrapante: un grupo de “detectives amateur” de internet le dan casa a un asesino de gatos que amenaza con pasar a víctimas humanas. La miniserie documental que Netflix estrenó la semana pasada fue bien recibida por la audiencia, pero también recibió duras críticas por el enfoque le dio al caso, y que parece terminar glorificando al criminal investigado.

La miniserie comienza con una serie de hechos escalofriantes: un joven se filma a sí mismo torturando gatos de diferentes maneras, y sube estos videos a internet. Ese es el disparador: una de las reglas tácitas de internet es que nadie se mete con los gatos. Por eso, un grupo de amantes de los animales comienza una cacería contra este cruel sujeto, y las repercusiones son inesperadas.

En los tres capítulos se muestra la investigación que llevan a cabo los animalistas indignados, y que en un punto influye en el suicidio de alguien que no tenía nada que ver. A pesar de esto, no se dan por vencidos y siguen en la busca, y consiguen identificar al verdadero asesino de animales.

En ese punto es que se saca del foco la parte policial y la serie pasa a cometer uno de los pecados imperdonables del género crimen verdadero: para no perder al espectador en un punto en que la investigación está prácticamente resuelta, se enfoca en la figura del asesino, y termina glorificándolo.

Una de las "detectives" junto a la captura de pantalla de los escalofriantes videos.

Esto no es particularmente difícil, ya que Luka Magnotta, el joven en cuestión, tiene una personalidad fascinante, pero no por ser especialmente carismático, si no por su clara perturbación mental que lo llevó a, por ejemplo, crear cientos de cuentas falsas para hacerse pasar por influencer en las redes sociales. Su cacería es interesante, pero es mucho más interesante su extraña personalidad, y, claro, el crimen que finalmente lo catapultó a la fama que tanto estaba buscando.

Luka Magnotta.

Netflix asegura -utilizando como base sus propias mediciones- que Don’t f*** with cats es uno de sus documentales más exitosos, aunque no hay forma de comprobarlo. La recepción estuvo dividida entre quienes celebraron el trabajo de los internautas y quienes criticaron la peligrosa moda de darle fama a asesinos. Lo cierto es que es interesante para saber cómo funcionan los grupos de Facebook cuando se ponen algo en mente, y cuáles pueden ser las consecuencias.