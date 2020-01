La irónica respuesta de Jorge Rial al comentario de Luís Ventura

Jorge Rial sorprendió la semana pasada al anunciar que invitarán a todos los expanelistas de Intrusos para celebrar los veinte años del programa. Uno de los nombres que más expectativa genera es, sin dudas, el de Luis Ventura.

Recordemos que el sitio Ciudad.com se comunicó con Ventura para preguntarle sobre la invitación y el periodista fue tajante: "Nunca recibí un llamado de la producción (…) ¿Aparecer en un lugar del que me echaron? Yo no puedo volver a un lugar del cual me despidieron. ¿Entienden? Me preguntan sobre algo que no decidí. Él vive invitándome a lugares y nunca tuvimos una charla, no aclaramos nada. Yo no sé por qué le agarran esos ataques de amor o emotividad, que no sé cómo llamarlo".

Y luego agregó: "A mí me el que me echó fue Rial. Bueno, en realidad nunca me echó, me dio una licencia y después me enteré por boca de él por los medios que me había despedido. Pero nunca me dijo en la cara que me echaba. Si ahora me llama Jorge, tendré cosas que decirle".

En este contexto, el fin de semana Rial estuvo responiendo preguntas de sus seguidores a través de Instagram Stories y no pudo evitar comentar sobre las declaraciones de Luis: "¿Qué pasó con Ventura que se enojó?".

Irónico, el conductor le restó importancia a la polémica que generaron los dichos de su ex compañero: "¿Con quién se enojó?".