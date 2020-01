Candela Díaz reveló escalofriantes detalles del intento de asesinato

Eloy Rivera contó detalles del episodio de violencia que protagonizó antes de finalizar el 2019 con Candela Díaz, quien era su pareja.Luego del episodio, fue detenido y golpeado brutalmente por otros presos, razón por la cual debió ser internado. Más tarde, el joven manifestó a través de sus redes sociales que tenía súper poderes, entonces, se habló de un posible delirio místico.

Intente asesinar a mi novia. Estuve preso en una carcel mexicana. Termine internado sin dinero, desnudo y lleno de sangre. Esto es lo que me sucedio. Miren este trailer https://t.co/kUnTJMvNw0 pic.twitter.com/j2pRb8qsbe — Eloy Rivera (@eloyriverax) January 2, 2020

Despues de comer comida de perro en un cucharon con la mano en la carcel esto es la gloria uD83EuDD24 pic.twitter.com/ODPpSIFe16 — Eloy Rivera (@eloyriverax) January 6, 2020

Mas que nunca despues de esta experiencia reafirmo que soy el elegido. Controle la mente de todos. Estuve encerrado con 20 malandras mexicanos. Ninguno pudo tocarme un pelo TODOS me respetaron. A 3 extranjeros los cagaron a piñas y les robaron toda la ropa y zapatillas. A mi nada — Eloy Rivera (@eloyriverax) January 5, 2020

Este domingo en "El Run Run del Espectáculo" (Crónica), hablaron con Candela, quien detalló: "El 27 fue cuando le agarró este ataque que me empezó a correr por la casa con un cuchillo. Me fui corriendo al baño y me corrió. Él se quedó clavando el cuchillo y me quedé en el baño por las dudas. Me decía que no me iba a hacer nada".

Además, describió que sufre delirios místicos . "A cada rato salía a ver cómo estaba y qué estaba haciendo. Fue ahí cuando me quiso ahogar en la pileta. En ese momento no había nadie en la casa porque yo solo vivía con él", continuó.

Y agregó: "Un señor que vio la situación desde la ventana llama a la policía y lo vienen a buscar, ahí voy con él. Me metí a la patrulla con él. (...) "Yo ya corté relación con él".

Por otro lado, manifestó que Eloy consumió hongos. También comentó que fuma "marihuana" y toma pastillas.