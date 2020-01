Un ex Gran Hermano fue detenido en México tras intentar asesinar a su ex novia

Eloy Rivera, el ex Gran Hermano que fue noticia cuando confesó que trabajaba como estrella porno, regresa a los medios con otro capítulo polémico. El mediático contó que quiso asesinar a su pareja con un cuchillo, hecho por el cual estuvo detenido por unas horas en una comisaria de Playa del Carmen, en México.

Intente asesinar a mi novia. Estuve preso en una carcel mexicana. Termine internado sin dinero, desnudo y lleno de sangre. Esto es lo que me sucedio. Miren este trailer https://t.co/kUnTJMvNw0 pic.twitter.com/j2pRb8qsbe — Eloy Rivera (@eloyriverax) January 2, 2020

En diálogo exclusivo con PrimiciasYa.com, el joven de 25 años reveló detalles del episodio que tuvo antes de finalizar el 2019 con Candela Díaz, quien era su pareja."Sucedió el viernes 27 de diciembre en nuestro departamento. Estábamos discutiendo y tenía que asustarla, ella tenía que sentir el miedo de que iba a morir para poder salvarla de todos los males. Se encerró en el baño cuando me vio que me acercaba con un cuchillo, y atravesé la puerta con el cuchillo. A ella no le pasó nada, solo quería que sienta miedo y yo sentí su miedo", relató Eloy.

"Ella se llama Candela, ahora está con con su mamá. Ella no me denunció y me cuidó siempre, piensan que estoy loco con esto de las predicciones que hago. Estuve preso unas horas, me golpearon e hicieron de todo y luego me internaron. Me ataron en una camilla, pero logré desatarme con mis poderes. Decían que tenía un delirio místico como le pasó a Matías Alé. Él nunca estuvo loco, fue real lo que le pasó", agregó el joven.

"Ahora estoy solo y con mi novia estamos distanciados físicamente, pero nos seguimos amando. Ya vamos a volver. Yo dejé de hacer videos pornográficos por ahora, quiero limpiar mi alma y salvar a todos. Todo lo que digo en mis redes es verdad y va a suceder. Tienen que creerme", concluyó.

Lo cierto es que a raíz de que esta noticia tomó estado público, Rivera fue detenido este domingo en México.

"Estoy preso amigo. Por favor llamá al consulado que no puedo salir, no puedo comunicarme con nadie. No puedo comunicarme con Candela (su ex), estoy bloqueado, ayudame. Llamá al consulado argentino para que me saquen de acá. Ya tengo que dejar el teléfono me lo saca la policía, por favor ayudame"., se lo escucha decir en un audio que se filtró.

Horas más tarde, fue liberado ya que un amigo de él pagó la fianza.