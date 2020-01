Nico Reydel mostró chats que comprometen a Thelma Fardín

Nico Reydel acusó a Thelma Fardin de pedir su cabeza en la obra "Fuera de línea", aunque no pudo dar detalles por un pacto de confidencialidad en el contrato.

"Yo nunca abandonaría un trabajo. No puedo especificar por contrato si me echaron o me fui porque me hicieron firmar confidencialidad, pero sí puedo decirte que soy un apasionado de lo que hago, que estaba muy feliz con este proyecto, que quería actuar todo el verano. Ensayamos mucho pero duró poco", comenzó Reydel.

"La escucho y vomito. Me parece ridículo que alguien pueda rajar a un compañero porque lo aplauden más", expresó el actor al respecto en el ciclo Los Ángeles de la mañana.

Lo cierto es que Reydel mostró por Instagram los chats vía WhatsApp que dejan en evidencias su enojo con la actriz. Sin embargo, minutos más tarde decidió borrarlos. La prueba pudo ser captada por Ángel De Brito que los subió a su cuenta de Twitter.

Sigue el conflicto REYDEL-FARDIN pic.twitter.com/dT8zeV4TTc — A N G E L (@AngeldebritoOk) January 30, 2020

"Hoy me enviaron una misiva intentando silenciarme. Es un bajón. Yo no miento. Acá la verdad", manifestó el actor y publicó en su cuenta las conversaciones con Fardin y el director de la obra. Los chats dejan en claro que el director le propone hacer una obra con Fardín pero diez días después dan marcha atrás por pedido de la actriz.

"Me junté en un bar con el director donde me dijo que ella prefería no trabajar conmigo. Motivos que desconozco ya que diez días antes me escribió para pedirme un favor", escribió Reydel.

"Repartí volantes todos los días en la puerta del teatro, ayudé a armar y desarmar la escenografía, me puse la camiseta", aseguró.